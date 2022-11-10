В Германии пара пенсионеров восемь лет держала взаперти свою внучку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Германии нашли 8-летнюю девочку, которая практически всю свою жизнь была взаперти.

Как передает The Guardian, девочка была с самого рождения разлучена со своим отцом. Когда девочке было около полугода, мать оставила отцу ребенка записку о том, что собирается вместе с дочерью уехать в Италию. В сентябре 2015 года мужчина несколько раз видел женщину и ребенка в Аттендорне, заявив об этом в органы опеки, сотрудники которой допросили родителей женщины, но те подтвердили отъезд из Германии.

В течение нескольких лет правоохранительные органы пытались найти женщину и ее дочку, но напасть на их след смогли только в этом году. Выяснилось, что девочка никогда не выезжала из Германии, а все годы оставалась у бабушки и дедушки. Правоохранители выяснили, что ребенок ни разу не выходил из дома.

В ходе медицинского осмотра медики не зарегистрировали каких-либо следов физического насилия или недоедания, но установили, что ребенок плохо развит физически и девочка даже не может сама подниматься по лестнице.

Сейчас мать, бабушка и дедушка девочки обвиняются в незаконном лишении свободы, а также жестоком обращении с несовершеннолетним.