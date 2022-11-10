Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету Фото: REUTERS

Тегеран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Ирана Амирали Хаджизаде, отметив, что данная ракета обойдет все системы противоракетной обороны (ПВО).

«Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», - приводит агенство Tasnim слова командующего ВКС КСИР.

Хаджизаде отмтеил, что разработанная в Иране ракета стала решением по уничтожению противоракетных систем противника. Как заявил командующий ВКС КСИР, разработка этого оружия является большим скачок в ракетном производстве.

Напомним, в прошлом году Иран провел первый пуск новой ракеты-носителя. Как заявили в Министерстве обороны Ирана, ракета-носитель предназначена для вывода спутников на орбиту и обладает «самым мощным двигателем».