Маршруты Алтайского края признали одними из лучших в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Алтайский край вошел в число 58 регионов, которые презентовали жюри Всероссийской туристской премии «Маршрут года» свои достижения в организации туристских маршрутов. Итоги премии подвели в Уфе. Как сообщили в региональном профильном ведомстве, шесть из восьми заявок Алтайского края стали призерами этой престижной премии.

В это число вошли два турпродукта, разработанных в Алтайтурцентре при поддержке управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Так, карта-схема «Путешествуй по Алтайскому краю» заняла первое место в номинации и стала лучшей туристической картой региона. Театрализованный аудиогид «Чуйский тракт. С тобой по пути» жюри назвало серебряным призером в номинации «Лучшая онлайн-экскурсия по региону».

Еще одним победителем федерального финала стал тур «Алтайское раздолье» барнаульской компании LB tour. Он занял первое место как лучший гастрономический маршрут, опередив семерых конкурентов.

Сразу три диплома «Маршрут года - 2022» завоевал авторский коллектив из Алтайского края, который в финале представляла Татьяна Побокина. С соавтором Ириной Овсиевской они вошли в призеры в номинациях для молодых и пожилых путешественников. Разработанный ими в партнерстве с Ангелиной Чернущенко квест «Серебряный след» занял третье место в номинации «Лучший маршрут молодежного туризма». Бронзовым призером номинации «Лучший маршрут для пожилых людей» стал проект тандема Побокина - Овсиевская «Дорогие мои земляки». А их разработка «Живые традиции» поднялась на второе место среди маршрутов, посвященных Году культурного наследия народов России.

Отметим, что Всероссийская туристская премия «Маршрут года» - отраслевая награда, присуждаемая с 2014 года по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов и экскурсионных программ.