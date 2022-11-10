Глава Амурской области Василий Орлов предложил оснастить автомобильные трассы комплексами фиксации нарушений для повышения безопасности

Главы дальневосточных регионов обсудили вопросы, связанные с реализацией национальных проектов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Во Владивостоке 10 ноября прошло заседание Coвeтa пpи пoлнoмoчнoм представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Главы дальневосточных регионов обсудили вопросы, связанные с реализацией национальных проектов и выполнением поручений президента РФ по итогам Восточного экономического форума.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе совещания внес несколько предложений по повышению эффективности нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В области мы отремонтировали достаточно много дорог. Однако показатель безопасности на трассах у нас низкий. Количество аварий, особенно на федеральных дорогах, не уменьшается. Для обеспечения безопасности предложил оснащать трассы комплексами фиксации нарушений, для этого необходимо увеличить федеральное финансирование», - подчеркнул Василий Орлов.

Глава Приамурья также внес несколько предложений по корректировке новой программы, связанной со строительством арендного жилья в дальневосточных регионах. Программа была разработана ДОМ.РФ.

«Арендное жилье на Дальнем Востоке должно быть максимально доступным для врачей, учителей и других категорий бюджетников. Его обязательно нужно построить в четко обозначенные сроки и при этом максимально качественно. В Амурской области необходимо возвести более 500 арендных квартир, из них около 300 в Благовещенске», - рассказал губернатор Амурской области.