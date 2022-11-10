Павел Воля, Тимур Батрудинов и другие комики отказались участвовать в Comedy Club после ухода Гарика Харламова

Павел Воля Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Один из резидентов проекта Comedy Club Павел Воля выложил в интернете обращение всего творческого коллектива в связи с недавним уходом одного из постоянных участников шоу - Гарика Харламова.

На записи почти все участники проект, в частности, Тимур Батрутдинов, рассказали, что проявят солидарность с Харламовым и тоже не будут участвовать в программе.

И только один участник - новичок проекта Андрей Бебуришвилли - заявил, что он участвует и рассказал, что скоро состоится его сольный стендап-концерт.

Напомним, известие о том, что Гарик Харламов покинул место ведущего Comedy Club, очень огорчило поклонников как самого шоу, так и фанатов артиста. О причинах внезапного ухода артист не стал говорить, сославшись ли на то, что пришло время уступить дорогу другим. "Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй ! А я спать", - прокомментировал Гарик назначение Андрея Бебуришвили.

Также ранее сайт KUBAN.KP.RU писал, что Гарик Харламов после ухода из Comedy Club отлично себя чувствует. Комик решил устроить себе отпуск и отправился в санаторий.