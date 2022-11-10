Путин поручил привести нормативы обеспеченности российской армии согласно реальным потребностям Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству до пятницы, 11 ноября, представить предложения по осуществлению контроля за расходами по обеспечению специальной военной операции на Украине. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

В одном из пунктов отмечается, что кабмин должен предоставить предложения «по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения».

Кроме того, президент России дал поручение до понедельника, 14 ноября, привести нормативы обеспеченности российской армии в соответствие с реальными потребностями. Определить целевое задание по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ в специальной военной операции на Украине должен до понедельника, 14 ноября, определить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Уточняется, что данный перечень поручений составили по итогам совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил России, прошедшего на прошлой неделе, 2 ноября.