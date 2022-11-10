Украина ввела санкции против журналиста Олега Кашина*

Олег Кашин. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский

Российский журналист Олег Кашин*, который ранее был внесен в России в список СМИ-иноагентов и проживающий в Великобритании, попал в «черный список» Киева. Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций подписал украинский президент Владимир Зеленский.

В списке лиц, попавших под санкционные ограничения в Украине, Кашин* оказался под номером 2153. Введенные санкции предусматривают приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение или же ограничение торговли, аннулирование лицензий, а также других разрешений. Кроме того, говорится об отказе в предоставлении виз и лишении государственных наград Украины.

Санкционные ограничения, причины которых не указаны, вводятся сроком на пять лет. Таким образом, на данный момент в «черный список» внесено около 4 тысячи имен и названий компаний.

Напомним, Олег Кашин* с 2016 года проживает в Лондоне и на данный момент ведет трансляции на YouTube.

* СМИ — иностранные агенты