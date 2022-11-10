Полину Гагарину мучают страшные приступы

Певица Гагарина призналась, что несколько лет ее мучали приступы из-за панических атак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Полина Гагарина пообщалась с поклонниками в социальных сетях, рассказав им о своих бытовых проблемах, а также о пережитых панических атаках.

Певица решила ответить на вопросы своих подписчиков в социальных сетях, один из которых спросил у артистки, сталкивалась ли она с паническими атаками, то есть внезапно возникающие приступами сильной тревоги. На такой вопрос Полина Гагарина ответила утвердительно, отметив, что панические атаки мучали ее на протяжении почти четырех лет, однако прошли в одночасье.

«Были! На протяжении четырех лет. Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые это переживают сейчас. Хочу вас поддержать тем, чтобы вы были абсолютно уверены, что это пройдет. Резко. В один день. Я точно знаю», - написала исполнительница, отвечая на вопрос подписчика.