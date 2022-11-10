Минцифры РФ закроет подачу заявлений на отсрочку от мобилизации IT-специалистов Фото: REUTERS

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство закроет форму подачи заявок на отсрочку от частичной мобилизации на портале Госуслуг для IT-специалистов, а также телеком-операторов с 16 ноября 2022 года.

По словам министра, примерно пять тысяч IT-специалистов, которые получили повестки, воспользовались правом на отсрочку от мобилизации. Кроме того, Шадаев сообщил о 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистах, которые вернулись из воинских частей за счет вмешательства Минитсетрв обороны РФ. «У нас еще несколько случаев осталось, по которым мы сейчас вручную разбираемся», - приводит его слова «Интерфакс»

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации. В тот же день Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, непопадающих под данный вид мобилизации. Как писал сайт KP.RU, в списке указали сотрудников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.

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