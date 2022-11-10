Генерал ВС США Милли заявил о шансе для переговоров России и Украины Фото: REUTERS

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли указал на окно возможностей для переговоров между Киевом и Москвой при стабилизации линий фронта на Украине, призвав стороны воспользоваться таким шансом.

Генерал считает, что такое окно возможностей может появиться, когда линии фронта стабилизируются, что, по его мнению, может произойти зимой. «Когда существует возможность переговоров о том, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», - приводит телеканал CNN слова военного.

При этом Милли отметил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву, если переговоры так и не начнутся или провалятся. «Должно быть взаимное признание того, что военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем», - отметил он, указав на необходимость «обратиться к другим средствам».

Напомним, накануне СМИ заявили, что готовность украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с российским лидером президентом Владимиром Путиным выявила трещину в НАТО.

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