Офис Зеленского определил предварительные условия для переговоров партнеров с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, которые установит Украина, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях", - уточнил он в интервью, которое сегодня, 10 ноября, опубликовало итальянское издание Corriere della Sera.

Также он добавил, США не оказывают давления на Украину по вопросам, связанным с мирными переговорами.

"Американцы не давят на нас. По поводу двусторонних контактов между США и Россией, не мне их комментировать", - сказал Подоляк.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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