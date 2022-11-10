Захарова заявила о готовности обсуждать с Евросоюзом пути выхода из кризиса в отношениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова обсуждать с Евросоюзом пути выхода из кризиса в отношениях, однако любые предложения со стороны Брюсселя должны иметь добавленную стоимость для Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, Евросоюзу нужно окончательно подорвать свою экономику прежде, чем призывы к диалогу будут сопровождаться конкретными шагами. Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию «на земле» и имели добавленную стоимость для нашей страны», — сказала дипломат в беседе с «Аргументами и фактами».

По мнению представителя МИД России, все действия ЕС, включая программное оказание военного содействия киевскому режиму, направлены на эскалацию, а не на деэскалацию и поиск политического решения. Захарова считает, что пока в Евросоюзе не готовы прислушаться к голосу разума, несмотря на понимание, что оставшиеся стабильность и развитие европейский стран были обеспечены за счет российских энергоресурсов. Постоянные оглядки на Соединенные Штаты не позволяют ЕС проводить самостоятельную внешнюю политику, добавила она.

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