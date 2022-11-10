В Нижегородской области разработают научно-популярные туристические маршруты для школьников и студентов

Чкаловская лестница - одна из самых ярких достопримечательностей Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба губернатора Нижегородской области

Маршруты путешествий составят так, чтобы молодые люди смогли не только познакомиться с историей различных российских регионов, но и попробовать себя в роли ученых.

«Одним из таких тематических маршрутов станет экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением мест проживания и работы нашего знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина. В рамках экскурсии туристы смогут посетить Технический музей, радиолабораторию ННГУ имени Лобачевского, музей завода „Красное Сормово“ и целый ряд других объектов», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Школьники, студенты вузов, средних специальных учебных заведений и участники проекта «Больше, чем путешествие» смогут посетить уникальные научные объекты региона уже в следующем году.

Фото: Пресс-служба губернатора Нижегородской области

Глеб Никитин пояснил, что для юных путешественников будут доступны объекты научно-популярного туризма и за пределами областного центра. Например, в Чкаловске ребят может заинтересовать центр туризма «Русские крылья» и интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи «Вираж» Мемориального музея В.П. Чкалова, а в Выксе — музей истории Выксунского металлургического завода.

Фото: Пресс-служба губернатора Нижегородской области

В региональном министерстве туризма и промыслов уточнили, что программы по научно-популярным маршрутам, которые связаны с уникальными исследовательскими объектами и научными достижениями, формируются так, чтобы привлечь широкую аудиторию.

Кроме Нижегородской области, в программу вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская и Новосибирская области, а также Краснодарский край.