Закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий приняла Госдума РФ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ в четверг, 10 ноября, на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации смогут пользоваться установленными льготами и мерами социальной поддержки. Добровольцы, которые стали инвалидами в результате ранения в ходе участия в спецоперации, а также получили контузии или увечья, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Инициаторами законопроекта выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, а также семь сенаторов, в том числе председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.