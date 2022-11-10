Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли более 70 военных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска за последние сутки потеряли более 70 человек, сообщила Народная милиция ДНР сегодня, 10 ноября.

"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Град", три танка (Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, также сбито пять БПЛА противника", - уточняется в Телеграм-канале ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.