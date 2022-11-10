Больницы и поликлиники Кузбасса оснащают новым оборудованием для реабилитации пациентов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Новую технику для реабилитации пациентов получили четыре медицинских учреждения Кузбасса. В больницы и поликлиники Кемерова и Новокузнецка доставили 180 единиц оборудования, еще 699 поступят до конца года. Средства на их закупку выделили из федерального бюджета. По программе «Оптимальная для восстановления здоровья реабилитация» нацпроекта «Здравоохранение» на эти цели направили 251 млн руб.

«Мы продолжаем совершенствовать систему здравоохранения, приобретаем высокотехнологическое оборудование, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Только с начала года на медицинскую технику для больниц и поликлиник региона было затрачено 7,4 млрд руб. Важно, чтобы жители области могли получать помощь в комфортных условиях, проходить обследование и лечение на современном оборудовании. С начала года медицинскую реабилитацию прошли свыше 13,7 тыс. кузбассовцев».

Реабилитационная техника предназначена для восстановления пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.