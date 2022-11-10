МВД Польши сообщило о желании 1,2 млн украинских беженцев надолго остаться в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что на данный момент примерно от 1,1 до 1,2 млн украинских беженцев собираются остаться в республике надолго.

«Нет ни одного государства, где так много людей планировало бы остаться на долго ... Мы сейчас оцениваем, что около 1,1 - 1,2 млн человек - это группа, которая захочет остаться в Польше надолго», - заявил замглавы ведомства в четверг, 10 ноября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что 90% - это женщины с детьми

По его словам, на данный момент более 1,4 млн человек зарегистрировались в реестре индивидуальных личных номеров (PESEL). «Это больше всего во всем Европейском Союзе», - подчеркнул он.

По последним данным Пограничной стражи Польши, с конца февраля 2022 года в республику приехали 7,6 млн украинских граждан жителей, 5,8 млн - вернулись обратно.

Напомним, ране в Польше сообщили о неспособности тратить миллиарды на украинских беженцев, а позже появилось заявление о том, что польские власти планируют ужесточить закон о пребывании беженцев из Украины, заставив покрывать часть расходов.