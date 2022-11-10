МегаФон: Российские пенсионеры потеснили в TikTok молодежную аудиторию

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Российские пенсионеры уверенно осваивают TikTok и даже потеснили в этой соцсети молодежь. Пользователи старше 55 лет в этом году стали единственной аудиторией видеосервиса с растущим трафиком, сообщили специалисты МегаФона.

Эксперты изучили изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев 2022 года. Исследования проводились с помощью инструментов BigData. В итоге оказалось, что мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет с начала года увеличился более чем в два раза. Интерес к видеосервису у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет тоже вырос, но не существенно. Всего доля аудитории старшего и среднего возраста в соцсети выросла на 9 процентных пунктов - с 23% в январе до 32% в октябре.

А вот среди молодежи интерес к TikTok падает. С начала года мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет упал на треть, у аудитории от 21 до 35 лет - на 45%. Эксперты предполагают, что это может быть связано с запретом на загрузку новых видео из России, который вступил в силу весной 2022 года. Сейчас отечественные пользователи видосервиса могут смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

Специалисты МегаФона отмечают, что активность российских пенсионеров растет во всех социальных сетях.