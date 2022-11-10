Французский концерн Engie заявил, что справился с перебоями в поставках российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский энергетический концерн Engie заявил о том, что смог без каких-либо последствий заменить выпадающие объемы российского газа поставками из других источников, в том числе за счет сжиженного природного газа (СПГ).

«Engie справилась со значительными перебоями в поставках российского газа без каких-либо последствий для физических поставок. На зиму 2022-2023 годов … Engie снизила риски, связанные с объемами, ранее закупленными у "Газпрома"», - говорится в заявлении, где отмечается, что это удалось сделать за счет сочетания «внутреннего разнообразия портфеля, оптимизации гибкости по текущим долгосрочным газовым контрактам, дополнительным поставкам газа по новым контрактам и закупкам СПГ».

В компании выразили уверенность, что поставки газа из новых источников, среди которых закупка сжиженного природного газа, а также ожидаемое снижение спроса на голубое топливо, помогут заместить потребности в российском газе, позволив в будущем достичь требуемого уровня заполнения газовых хранилищ к зиме 2023-2024 годов.