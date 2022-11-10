NYT: чиновники из США и Евросоюза не верят в скорые переговоры между Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновники США и Европы не верят в скорое начало мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщило издание New York Times.

По информации издания, чиновники в США и европейских странах заявляют, "что серьезные мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем маловероятны". По оценкам американских чиновников, обе стороны якобы считают, что в настоящее время продолжение конфликта укрепит их позиции на переговорах. Также чиновники "признают, что сложно представить условия урегулирования, на которые согласились бы Киев и Москва", сообщает газета.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.