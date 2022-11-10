МИД России выразил протест послу Латвии из-за сноса советских памятников

МИД России заявил протест послу Латвии из-за сноса советских памятников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Латвийский посол в Москве Марис Риекстиньш был вызван в четверг, 10 ноября, в Министерство иностранных дел РФ, где ему был заявлен решительный протест из-за продолжающегося в Латвии государственного вандализма по демонтажу советских памятников. Такое заявление сделали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«10 ноября в МИД РФ был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов», - сказано в заявление МИД РФ.

В министерстве заявляют, что такое «варварство» рассматривается Москвой «в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма». Отмечается, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги, среди которых асимметричные.

Напомним, днем ранее, 9 ноября, появилось сообщение о том, что в Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне «Алеша».