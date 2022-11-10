Набиуллина призвала не искать дно в российской экономике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила перспективы российской экономики. Как отметила глава Центробанка, искать пределы падения экономики не стоит.

«Я так не люблю искать дно», – заявила Набиуллина в ходе форума Finopolis.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЦБ заявила, что читуация в мировой экономике и баланс рисков в течение последних месяцев сместились в сторону более жесткого варианта развития событий. По ее словам, ситуация в мировой экономике далека от идеальной, ее ждет повторение 14-летней давности, когда весь мир охватил глобальный экономический кризис.

Напомним, Центробанк РФ зарегистрировал отток наличных в октябре 2022 года на уровне 100 миллиардов рублей, а месяцем ранее этот показатель составлял 500 миллиардов рублей, что меньше пиковых показателей февраля-марта этого года.