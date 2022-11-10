Республиканский кабинет патологии шейки матки открылся в Новочебоксарске на базе женской консультации

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Татьяна Хамзатова, заведующая женской консультацией Новочебоксарска, рассказала, что рак шейки матки на начальных этапах протекает бессимптомно и среди смертности занимает 5 место, а по женским репродуктивным заболеваниям 3 место.

«С целью ранней диагностики патологии шейки матки Министерством здравоохранения Чувашии в женской консультации Новочебоксарска был открыт специализированный кабинет с привлечением врачей онкологов. Приглашаем всех для обследования и дальнейшего лечения. В нашем кабинете вас проконсультируют, назначат лечение и по показаниям прооперируют в указанную дату после дообследования», - обратилась Татьяна Хамзатова к жительницам республики.

Главный врач Новочебоксарского медицинского центра Алексей Демаков отметил, что основной задачей работы кабинета является обеспечение доступности медицинской помощи женскому населению в части диагностики и лечения предопухолевой патологии шейки матки, в том числе с применением деструктивных хирургических методов лечения и снижение заболеваемости инвазивным раком шейки матки.

Специалисты Республиканского кабинета патологии шейки матки будут лечить целый ряд заболеваний, среди которых, воспалительные болезни шейки матки; эндометриоз шейки матки; полипы шейки матки; эрозия и эктропион шейки матки; дисплазия шейки матки и другие.

Пациенткам кабинета доступны целый ряд диагностических исследований: кольпоскопия; вульвоскопия; получение цервикального мазка для микроскопии флоры, цитологического исследования; определение ДНК вирусов папилломы человека из цервикального канала методом ПЦР; биопсия шейки матки с последующим морфологическим исследованием в АУ «РКОД» Минздрава Чувашии; проведение лечебных мероприятий, в том числе деструктивных хирургических методов лечения, в условиях дневного и круглосуточного стационара (20 гинекологических коек, из них 5 послеоперационные).

В кабинете патологии шейки матки также запланировано проведение вакцинации против вируса папилломы человека на платной основе для всех желающих.