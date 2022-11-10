Российские военные поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные поразили два пункта управления ВСУ и зарубежных наемников, сообщили сегодня, 10 ноября, в Минобороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены два пункта управления украинских войск и зарубежных наемников возле города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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