Зеленский не поедет на саммит G20 Фото: REUTERS

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, отвечающий за подготовку саммита «Большой двадцатки» (G20), сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит, который состоится на Бали на следующей неделе, 15-16 ноября.

Как передает портал detikBali, в четверг, 10 ноября, глава ведомства заявил, что украинский лидер не будет присутствовать на саммите «Большой двадцатки», поскольку «будет занят внутренними делами Украины».

Кроме того, министр сообщил, что на саммите не будет присутствовать президент России Владимир Путин, призвав относиться к решению президентов с уважением, отметив также, что у них «очень плотные графики». «Мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите», - подчеркнул Панджаитан.

Напомним, сегодня, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент не поедет на саммит «Большой двадцатки», уточнив, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.