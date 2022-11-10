Мама с маленьким ребенком пострадали из-за распыленного в лифте вещества в Нижнем Новгороде

Женщина и ребенок надышались неизвестным веществом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина с маленьким ребенком пострадали из-за распыления неизвестного вещества в лифте одной из многоэтажек Нижнего Новгорода. По данному факту сейчас проводится проверка.

- Инцидент произошел вечером 7 ноября в ЖК «Зенит» в Советском районе, - сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. - В тот день женщина и малыш зашли в лифт дома № 31 на улице Краснозвездной и почувствовали себя плохо. Позднее они оба начали сильно кашлять.

Как выяснилось позднее, в лифте перед ними кто-то распылил неизвестное вещество. Что это было, доподлинно неизвестно. По одной из версий, там могли распылить перцовый баллончик. Сейчас здоровью мамы и ребенка ничего не угрожает, однако они сразу написали заявление в полицию.

- В правоохранительных органах после поступления сигнала началась проверка, - заявили в правоохранительных органах. - Сотрудники МВД в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о трагедии в Борском районе Нижегородской области – там легковушка сбила женщину и троих детей. Машина двигалась по автодороге «Линда - Спасское» и в районе 27 километра выехала на правую обочину, где сбила четверых пешеходов, двигавшихся в попутном направлении. Виновницей ДТП оказалась 29-летняя женщина, которая находилась за рулем Рено Логан. В результате наезда одномесячный младенец погиб и пострадали ещё двое детей.