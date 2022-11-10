Жена советника офиса президента Украины Арестовича отказалась называть русский «языком оккупантов»

Жена Арестовича отказалась называть русский «языком оккупантов» Фото: соцсети

Жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия не считает русский язык «языком оккупантов». Об этом она заявила в интервью журналистке Анне Олицкой на ее YouTube-канале.

«Мне комфортнее говорить на русском. Это мой родной язык. Я разговариваю на нем с детства», – сказал супруга Арестовича.

Вместе с тем жена советника офиса Владимира Зеленского отметила, что не осуждает людей, называющих русский «языком оккупантов».

Напомним, еще в 2020 году президент Украине подписал закон о фактическом запрете получать образование в стране на русском языке.

В октябре этого года артист Андрея Данилко, известный как Верка Сердючка, вызвал скандал на Украине, спев на свадьбе во Львове песню на русском языке. После выступления ему может грозить штраф.

Активно выступавший против России певец ради гонорара на частном мероприятии спел песню «Я не поняла» на русском языке. При этом еще в сентябре 2018 года в Львовской области ввели полный запрет на русский язык. В частности, запретили использование любого русскоязычного культурного продукта.

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