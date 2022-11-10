В Набережных Челнах родителей отдадут под суд за смерть их годовалой дочери

Родителей отдадут под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела о гибели годовалой девочки в Набережных Челнах. В ближайшее время все его материалы будут направлены на рассмотрение в суд.

Так, перед законом предстанут родители погибшего ребенка – 35-летний отец и 29-летняя мать. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности. Как полагает следствие, 24 августа 2022 года муж с женой, проживающие семьей на пятом этаже одного из домов городского поселка ГЭС, вместе выпивали спиртное. Когда застолье подошло к концу, обвиняемые легли спать. При этом они оставили в квартире без присмотра своих детей – трехлетнюю и годовалую девочек.

Спустя некоторое время младшая из сестер смогла залезть на табурет, а уже оттуда на подоконник. На раме не было ручки и защитных устройств. В результате девочка выпала в открытое окно с высоты пятого этажа. Ребенка заметили прохожие, они вызвали «скорую помощь». Медики увезли девочку в больницу. Но, несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась в тот же день. Родители погибшего ребенка еще на стадии следствия полностью признали свою вину в произошедшей трагедии, сообщает Inkazan.