Российские войска с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 10 ноября, заявило, что российские войска = с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 2985 украинских летательных аппаратов, в том числе 2479 беспилотных летательных аппаратов, а также 333 самолета и 173 вертолета.

Кроме того, в заявлении российского военного ведомства говорится, что с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танков и других боевых бронированных машин, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, отметив, что такое решение, принятое в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), необходимо ввиду обстоятельств.

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