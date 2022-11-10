Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам по выплатам на детей

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству при необходимости оказывать дополнительную поддержку российским регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка, поручение опубликовали сегодня, 10 ноября, на сайте Кремля.

"Правительству России: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в частности, контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", - уточняется в поручении главы государства.

Доложить об исполнении поручения кабмину предписывается до 30 декабря 2022 года, затем - каждый квартал.

Ранее сайт KP.RU писал, какие пособия на детей положены в России в 2022-м году. Отмечалось, что, как правило, детское пособие в России в 2022 году назначается и выплачивается маме ребенка (в некоторых случаях — отцу), но может быть назначено и усыновителю (опекуну), а также любому лицу, осуществляющему непосредственный уход за ребенком. Какие-то пособия зависят от того, трудоустроен ли гражданин, какие-то (например, материнский капитал) зависят от количества детей, некоторые — от уровня материального благосостояния семьи.