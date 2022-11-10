Глава Сбера заявил, что в кризис нужно поддерживать нуждающихся

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о главной проблеме текущего кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Сбербанка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis сообщил, что в кризис необходимо помогать нуждающимся и в тоже время он может послужить мотивацией создавать новое.

“Может быть, это и огромный подарок, может быть, мы до конца этого не осознаем – потому что есть мотивация жить, работать, творить и придумывать", – заявил Греф.

Глава Сбера отметил, что правительству в настоящее время было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить.

По мнению Германа Грефа, главной долгосрочной проблемой текущего кризиса “является уход из России крупных иностранных компаний, поскольку это приводит к снижению конкуренции.

При этом Греф замечает, что в настоящее время до конца нет осознания всех потерь, которые «понесла Россия и другие страны”.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, по прогнозу санкции против России сохранятся вплоть до 2025 года Экономика большую часть 2023 года продолжит сокращаться, но начнет подстраиваться под изменившиеся условия.