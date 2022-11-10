Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай собак Фото: Виктор Гусейнов

Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил гражданам требовать компенсацию за громкий лай соседских собак.

Все произошло после спора двух жительниц Липецка, одна из которых держала на своем участке двух собак - алабая и дворнягу. Соседка пожаловалась, что собаки постоянно круглосуточно лают, превышая «предельно допустимые санитарные уровни шума», что потвердели свидетели, видеозаписи, а также «акт по результатам измерений звука в жилом доме и приусадебной территории».

Женщина пожаловалась на головные боли, бессонницу, а также повышенное давление, попросив суд запретить соседке держать собак, а также взыскать компенсацию в виде 15 тысяч рублей.

Суды отказали, указав на то, что закон не запрещает содержать собак на своем участке, однако выяснилось, что компенсация морального вреда все таки положена.

«Нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду, обусловленных претерпеванием нравственных страданий и переживаний, является основанием для удовлетворения иска о взыскании компенсации морального вреда», - приводит РИА Новости заключение суда, который направил дело для определения размера компенсации.