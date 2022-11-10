В Израиле предсказали перестройку мирового порядка из-за конфликта на Украине Фото: Shutterstock

Военная спецоперация на Украине может спровоцировать перестройку мирового порядка и изменить стратегический баланс сил, считает журналист Салем Аль-Кетби.

В статье для израильской газеты The Jerusalem Post он заявил, что в настоящее время мир постепенно становится многополярным, а лидерство Соединенных Штатов уже не поддерживается странами. Как отметил обозреватель, многие государства, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, все ближе склоняются к сотрудничеству с Китаем и Россией. США трудно смириться с тем, что они находится на равных с другой соперничающей державой, подчеркнул Аль-Кетби.

Вместе с тем журналист обратил внимание на раскол, начавшийся в Евросоюзе после начала российской спецоперации на Украине. По его мнению, в мире наступит «новая геостратегическая реальность, которая будет соответствовать состоянию дел в этот исторически значимый период».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегодня происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется.