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НовостиВ мире10 ноября 2022 11:43

МИД Швеции заявил, что не знает виновников диверсии на «Северных потоках»

Служба разведки Швеции исходит из того, что произошедшее является диверсией
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Швеции заявил, что не знает виновников диверсии на «Северных потоках»

МИД Швеции заявил, что не знает виновников диверсии на «Северных потоках»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стокгольм не знает, кто был исполнителем терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

«На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», - заявил глава внешнеполитического ведомства по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

По словам Билльстрем, прокуратура и служба разведки Швеции исходят из того, что произошедшее на газопроводах является диверсией.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток 2», а позже утечку зафиксировали из обеих ниток первого «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. В начале ноября Nord Stream завершила первичный сбор данных на месте повреждения «Северного потока», заявив о разрушениях трубы на месте диверсии на газопроводе.