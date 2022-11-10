МИД Швеции заявил, что не знает виновников диверсии на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стокгольм не знает, кто был исполнителем терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

«На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», - заявил глава внешнеполитического ведомства по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

По словам Билльстрем, прокуратура и служба разведки Швеции исходят из того, что произошедшее на газопроводах является диверсией.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток 2», а позже утечку зафиксировали из обеих ниток первого «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. В начале ноября Nord Stream завершила первичный сбор данных на месте повреждения «Северного потока», заявив о разрушениях трубы на месте диверсии на газопроводе.