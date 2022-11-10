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НовостиВ мире10 ноября 2022 11:49

Французов возмутило обещание главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Зеленскому дополнительные 18 млрд долларов

Читатели Le Figaro возмутились обещанием главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Зеленскому дополнительные 18 млрд долларов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Французов возмутил обещание главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Зеленскому дополнительные 18 млрд долларов

Французов возмутил обещание главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Зеленскому дополнительные 18 млрд долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro пришли в возмущение после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дополнительные 18 миллиардов долларов.

"Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я и правда прихожу в ярость", - написал один из комментаторов.

"Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно финансировать этого безумца?" - озадачился вопросом еще один читатель.

"У Путина получилось ослабить Европу и посмеяться над США. Санкции ударили только по нам. Прекрасно", - констатировал другой пользователь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.