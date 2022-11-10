Французов возмутило обещание главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Зеленскому дополнительные 18 млрд долларов

Французов возмутил обещание главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Зеленскому дополнительные 18 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro пришли в возмущение после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дополнительные 18 миллиардов долларов.

"Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я и правда прихожу в ярость", - написал один из комментаторов.

"Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно финансировать этого безумца?" - озадачился вопросом еще один читатель.

"У Путина получилось ослабить Европу и посмеяться над США. Санкции ударили только по нам. Прекрасно", - констатировал другой пользователь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.