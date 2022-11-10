Восемь семейных ферм Чувашии получили грант по республиканскому механизму

Ранее все они прошли конкурс на федеральную поддержку, однако выделенного финансирования хватило не всем. И, как стало известно, сейчас в Чувашии вводится республиканский механизм предоставления гранта на развитие семейных ферм без софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что Минсельхозом и Минфином республики уже изысканы необходимые средства за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других статей расходов. Общая сумма гранта составляет 69,8 млн. рублей. В нынешнем году средства получат 8 семейных ферм, из которых с шестью фермерами Минсельхозом региона соглашения уже подписаны.

Отмечается, что получатели грантов реализуют четыре проекта по картофелеводству, приобретут специализированную сельхозтехнику и проведут капитальный ремонт картофелехранилища. Еще один проект будет реализован по производству зерновых культур и обновлению сельхозтехники. Помимо этого, будет реализовано три животноводческих проекта: два — по производству мяса КРС и конины и один — по производству коровьего молока. Решаемые благодаря этим проектам задачи отражены в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики.