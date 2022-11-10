Захарова сообщила, что Россия на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком ресурсов

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия на G20 подтвердит свою готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, сообщила сегодня, 10 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергоресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая при этом любые попытки ценового и иного внешнего давления…", - рассказала дипломат о планах российской делегации на саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

Сегодня также стало известно, что делегацию от России на саммите G20 в Индонезии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. Присутствие лидеров РФ и Украины подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Также ранее появилась информация, что глава США Джо Байден на саммите G20 намерен выступить против российской спецоперации на Украине.