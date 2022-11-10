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НовостиЭкономика10 ноября 2022 12:21

Предприятие из Кузбасса первым в России наладило импортозамещение защищенного от взрывов грузоподъемного оборудования

Оно используется в горной, нефтяной и газовой промышленности
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Компания из Новокузнецка «АТЕКС» первой в России запустила предсерийное производство пневматических талей для промышленности. Раньше такое оборудование закупали в Японии, США и Германии. Новокузнецкая продукция - полностью отечественная, для нее не используются импортные комплектующие. Первую партию оборудования уже отправили на одну из кузбасских шахт.

«Мы активно поддерживаем развитие в Кузбассе промышленных производств в новых условиях. Мы хотим не зависеть от зарубежных поставщиков, наладить массовый выпуск своего оборудования, особенно в горной промышленности. Будем ориентироваться на локальный рынок кузбасских производителей», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пневмотали используются для подъема и перемещения грузов с помощью крановых тележек. В отличие от электропривода, пневмопривод не создает искр. Такая защита от взрывов очень важна для угольных, нефтяных и газовых предприятий.