Эксперт Верис назвал полезную для здоровья диету, на которой можно сидеть всю жизнь Фото: pixabay.com

Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис заявил, что действительно полезная для здоровья диета не имеет ничего общего с ограничениями в еде, а также голоданием и однообразными продуктами.

Как отметил специалист, сбрасывая вес, нужно помнить о том, что нельзя резко ограничивать калории в своем рационе питания, поскольку это плохо отразится на здоровье.

«Во-первых, если после диеты с сильными ограничениями вернуться к обычному рациону, то вес будет резко расти. Во-вторых, диета, построенная на ограничениях, не даст организму нужного количества макро- и микронутриентов», - рассказал эксперт в беседе с «Газета.Ru», отметив, что такое питание только навредит здоровью.

Верис уточнил, что контролировать вес поможет правильное питание и выбор здоровых продуктов. По его словам, идеальная диета должна стать комфортной и содержать в себе все нужные для организма питательные ингредиенты.

«Большинство думают, что если есть много белка, то мышцы будут расти сами по себе. Однако для них нужны силовые тренировки и избыток калорий. Другая ошибка: свести употребление жиров к минимуму», - заявил он, указав также на необходимость потреблять достаточное количество клетчатки из овощей и фруктов, поскольку таким образом сокращается риск развития ожирения, а также метаболического синдрома.

Ранее врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с «Известия» назвала самые опасные и неэффективные методы похудения, особенно отметив обертывание пленкой.

Тем временем диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Лайф» о диетах, которые заставляют организм только набирать жир.