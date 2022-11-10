Песков подтвердил, что встречи Путина и Шойгу проводятся на регулярной основе

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с главой российского минобороны Сергеем Шойгу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи в ближайшем будущем.

"Они это делают регулярно", - уточнил Песков.

Последняя публичная встреча Путина и Шойгу прошла 28 октября текущего года. Руководитель минобороны тогда доложил президенту России, что задание по частичной мобилизации выполнено.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.