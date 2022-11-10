В Госдуме проект Рады по признанию независимости Татарстана назвали демонстрацией комплекса неполноценности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект Верховной рады Украины о признании независимости Татарстана демонстрирует комплекс «политической неполноценности», считает депутат Государственной думы Олег Морозов.

«Это, безусловно, провокация и демонстрация комплекса политической неполноценности. Это болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса, оправдание собственной государственной неполноценности», – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как отметил депутат, Татарстан сам определяет свою судьбу как неотъемлемой части России. Республика, подчеркнул он, олицетворяет межконфессиональное и межнациональное согласие, которое отсутствует на Украине.

Законопроект о признании независимоси Татарстана зарегистрирован в Верховной Раде, текст документа пока не доступен для просмотра.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал отказ от любых переговоров с российским лидером Путиным.