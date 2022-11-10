Правительство России направит дополнительно 27,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Правительство РФ направит дополнительно 27,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет Фото: Shutterstock

Правительство России направит в этом году дополнительно 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Правительство направит еще 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в текущем году. По инициативе президента такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитывается почти пять миллионов ребят», – сказал премьер-министр на заседании правительства.

Напомним, ранее стало известно, что размер материнского капитала в России будет в следующем году увеличен. За рождение первого ребенка выплатят почти 590 тысяч рублей, за второго – около 780 тысяч рублей. Как отметил президент РФ Владимир Путин, поддержка семей с детьми должна быть более ощутимой и весомой.