Стилист рассказала, как правильно выбрать теплую зимнюю одежду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стилист и эксперт по имиджу Екатерина Эрдман дала рекомендации по выбору одежды для осенне-зимнего сезона, назвав главным правильный наполнитель в верхней одежде. По ее словам, это должен быть пух.

«Он может быть утиным, гусиным, лебединым или же пухом гаги, который считается самым тёплым и подходит даже для суровых климатических условий. Но имейте в виду, что в конце сезона придётся тратиться на химчистку и следить за фурнитурой такой одежды», - отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Эрдман также подчеркнула, что при покупке обуви необходимо обращать особое внимание на материал, а также подкладку, подошву и качество швов, советуя выбирать модели на меху и с массивной подошвой. Кроме того, она рекомендовала приобрести комплект термобелья.

Ранее «Пятый канал» рассказывал, как покупать новую пару обуви отмечая, что быстрее всего износится обувь, которая нарушает анатомию ноги.

Сообщалось, что с начала этого года российские граждане стали чаще покупать одежду и обувь в секонд-хендах и комиссионках. Как заявили «Известиям» сотрудники банков, количество операций в таких магазинах выросло в два с половиной раза.