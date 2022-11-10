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НовостиПолитика10 ноября 2022 12:53

Глава Минобороны Украины Резников считает, что помощь Киеву идет США на пользу

Поддержка со стороны США останется на прежнем уровне, заявил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава Минобороны Украины Резников считает, что помощь Киеву идет США на пользу

Глава Минобороны Украины Резников считает, что помощь Киеву идет США на пользу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава минобороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет увеличиваться, поскольку помощь Украине - в интересах США.

По словам Резникова, "большинство американцев" поддерживают Украину и осознают, что "важно быть на стороне Киева в борьбе против угрозы всему миру".

"По этой причине помощь Украине на всем пути, вплоть до победы, - в непосредственных интересах США, и я думаю, что даже после выборов помощь США либо останется на таком же высоком уровне, либо будет увеличиваться", - заявил Резников изданию Newsweek.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.