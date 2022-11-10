Глава Минобороны Украины Резников считает, что помощь Киеву идет США на пользу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава минобороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет увеличиваться, поскольку помощь Украине - в интересах США.

По словам Резникова, "большинство американцев" поддерживают Украину и осознают, что "важно быть на стороне Киева в борьбе против угрозы всему миру".

"По этой причине помощь Украине на всем пути, вплоть до победы, - в непосредственных интересах США, и я думаю, что даже после выборов помощь США либо останется на таком же высоком уровне, либо будет увеличиваться", - заявил Резников изданию Newsweek.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.