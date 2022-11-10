Путин поручил рассмотреть предоставление налоговых льгот работающим родителям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность предоставления работающим родителям налоговых льгот или сохранения части социальный выплат нуждающимся семьям, в которых родители вышли на работу

«Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот работающим родителям или выплаты такого пособия в неполном размере», – приводится текст поручения главы государства на сайте Кремля.

Таким образом, отмечается в документе, будет компенсировано негативное влияние на доходы семей с детьми в связи с прекращением получения ежемесячного пособия на ребенка. Свои предложения правительство РФ должно представить президенту к 15 января 2023.

Кроме того, российский лидер поручил разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов нуждающихся семей с детьми. В частности кабинет министров должен продумать формирование условий для повышения квалификации родителей, освоения ими новых профессий или получения более высокооплачиваемой работы.