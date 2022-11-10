Психотерапевт назвала допустимое время пользования гаджетом для подростков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детям допустимо использовать мобильные телефоны только до трех часов в день. Об этом сообщила врач-психотерапевт и основатель консультационного центра «Школа эмоций» Оксана Палехова.

«Дошкольники должны использовать гаджет только в крайних случаях. При этом желательно укладываться в 30–60 минут в день - лучше всего, если в это время он будет слушать или смотреть сказки, а не потоковые видеоряды», - заявила специалист в беседе с «Газете.Ru».

Палехова отметили, что школьники до 10-12 лет способны использовать гаджет и для уроков, и для познавательного контента до 1-2 часов в день, а подросткам мобильный телефон необходимо давать до 2-3 часов в день.

Специалист заявляет, что гаджеты могут казаться удобным способом воспитания, но ребенок быстро привыкнет к этому, потеряв интерес к окружающему миру, а также станет менее мотивирован к живому общению, и будет не способен сдержать нагрузку вовлечения в учебу. Однако эксперт предупредила, что попытки снять зависимость с помощью запрета может вызвать агрессию.

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