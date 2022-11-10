Оренбургское предприятие расширит поставки мясоперерабатывающего оборудования на всю страну

Предприятие использует преимущественной российское оборудование и комплектующие.

В Оренбургской области открылся новый цех по изготовлению комплектующих для мясопереработки компании «Оренклип».

Предприятие входит в группу «ОК-Инжиниринг», занимается поставкой, установкой и обслуживанием оборудования и комплектующих для мясоперерабатывающего производства с 2006 года.

– «Оренклип» - один из российских лидеров по объему и качеству мясоперерабатывающего оборудования. Раньше практически все технологии и машины для пищевой промышленности приобретали в Европе, сейчас их делают у нас – это прямое импортозамещение. Компания активно пользуется государственной поддержкой. Мы готовы помогать именно таким предприятиям, которые развиваются и работают на достижение технологического суверенитета нашей страны, – отметил Денис Паслер.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер: «Новый цех даст дополнительные рабочие места».

Недавно предприятие запустило новое производство запчастей и комплектующих. Губернатор оценил работу цеха металлообработки, в котором производят форматный инструмент для термоформеров и трисиллеров, стрелки подвесных путей для цехов убоя и барабанов для пресс-сепараторов. Для работы закуплено новое оборудование преимущественно российского производства.

Стоимость проекта составляет больше 160 млн рублей, из них 128 млн рублей финансирует федеральный Фонд развития промышленности. Около 70 млн рублей собственных средств компания направила на строительство нового производственно-складского помещения.

Оборудование оренбургской компании используется по всей стране. Основные клиенты: ГК «Дамате» – лидер в производстве индейки; «ABI-групп» – лидеры в производстве колбасы и полуфабрикатов. Среди крупных партнеров – компании «Останкино», «Черкизово».

С открытием нового производства штат сотрудников увеличился. Сейчас здесь работают около 200 человек.