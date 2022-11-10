Зюганов считает, что России нужна “возвышенная мечта”

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России требуется "возвышенная мечта", ради которой есть смысл "жить и умирать".

"С давних времен наших пращуров вела вперед Мечта. Она вырастала из желания узнать, что находится там, "за горизонтом".... В настоящее время нашей стране как воздух необходима возвышенная Мечта, ради которой есть Смысл жить и умирать", - написал политик в своем Телеграм-канале.

Ранее Геннадий Зюганов раскритиковал Ельцин Центр за сотрудничество с американцами.

Также ранее глава КПРФ прокомментировал сообщения нескольких телеграм-каналов о задержании своего внука Леонида Зюганова, который якобы покинул АЗС, не дождавшись списания средств с карты за оплату бензина. По словам главы коммунистов, это является провокацией, которые уже имели место против возглавляемой Зюгановым политической партии.