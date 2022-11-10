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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 13:31

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП украинскими войсками

В настоящее время подача электроэнергии возобновлена
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП украинскими войсками Фото: кадр из видео

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за подрыва ЛЭП украинскими войсками Фото: кадр из видео

В Климовском районе Брянской области нарушилось электроснабжение после того, как Вооруженные силы Украины подорвали опору линии электропередач. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную схему до полного восстановления», – написал он в своем Telegram-канале.

Позже Богомаз сообщил, что основанная ЛЭП была подключена на резервную, после чего подача электроэнергии в Климовском районе было возобновлено.

В середине октября украинские войска обстреляли брянский поселок Белая Березка. В результате обстрела пострадали два жилых дома.

В четверг, 10 ноября, в Белгородском области под обстрел Вооруженных сил Украины попали несколько сел. Пострадавших среди населения нет.