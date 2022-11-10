Американист объяснил отказ США передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Фото: REUTERS

Вашингтон возьмет паузу в поставках вооружения Киеву до окончания выборов в Конгресс США. Такое мнение высказал доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин, комментируя решение Соединенных Штатов не передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Grey Eagle.

Как ранее заявила газета The Wall Street Journal, Вашингтон не будут передавать беспилотники Киеву во избежание эскалации украинского конфликта.

«Скорее всего, это пауза, а не окончательное решение», - заявил Ярыгин в беседе с «Лентой.ру».

По словам американиста, в данном случае «вопрос только во времени», а именно - когда данные поставки могут состояться. Эксперт отметил, что необходимо полтора месяца для того, чтобы новый конгресс вступил в силу.

«Очевидно, что они ждут 6 декабря, когда пройдут окончательные выборы и станет ясен расклад сил. Тогда будет понятно, насколько обе палаты смогут поддерживать действия президента и поддерживать его решения в отношении внешнеполитического вопроса», - отмтеил специалист.

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